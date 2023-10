Gobierno proyecta crecimiento nulo para fines de este año

El Gobierno proyectó que el crecimiento del Producto Interno Bruto será nulo a fines de este año, según expuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el Congreso, en el inicio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024, que propone un aumento del gasto público en 3,5%.

Ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, integrada por diputados y senadores, el jefe de la billetera fiscal presentó los estados de la Hacienda Pública y de las Finanzas, en los que dio cuenta de los desbalances de la economía en los últimos años, producto de la pandemia y el posterior aumento de la inflación, que trajo consigo subidas de la tasa de interés para frenarla.

En la instancia, Marcel detalló que "es posible prever que a fines del 2023 la inflación se habrá reducido hasta cerca del 4%, la cuenta corriente de la balanza de pagos se va a ubicar cerca de su promedio histórico, el nivel de actividad superará el de fines de 2022, la deuda pública va a estar cerca de 8 mil millones de dólares por debajo de adonde la habría llevado la tendencia de los 15 años previos, y además va a comenzar a crearse nuevamente empleo y la pobreza se habrá reducido adicionalmente respecto de fines del 2022".

Como de momento son todas proyecciones, "cuando termine el año podremos reunirnos a evaluar si esto efectivamente ocurrió, (pero) nosotros tenemos bastante seguridad de que eso va a pasar", puntualizó.

También estima que la variación del PIB se ubicará en cero por ciento a fines de este año, de acuerdo con el Informe de Finanzas del tercer trimestre del corriente.

Ministro Marcel presenta el Informe de Finanzas Públicas en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Sigue la transmisión 👉🏻 en https://t.co/WF1k6Dyglo pic.twitter.com/lhjm13O8hf — min_hacienda (@Min_Hacienda) October 3, 2023

COLOMA URGE "CAMBIO DE RUMBO"

A su turno, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), aseguró que le "angustia un poco ver las cifras o los números donde el crecimiento es cero, donde el desempleo ha ido aumentando, donde la inversión ha ido a la baja".

"A mi me habría gustado ver un énfasis en un cambio de rumbo. Yo siento que este Presupuesto debería ser en algo rectificatorio; no simplemente continuador casi de la misma línea de los anteriores, porque creo que ese no es honestamente el camino que deberíamos seguir y quería planteárselo", reflexionó el parlamentario.