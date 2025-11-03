Grau: Parece haber, como estrategia electoral, una competencia por quién es más de derecha

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, acusó a la oposición de adoptar una "estrategia electoral" que ha llevado a los distintos sectores del bloque a competir "por quién es más de derecha" durante la tramitación del proyecto de Presupuesto 2026 y en gran parte del debate legislativo.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el extitular de Economía lamentó este lunes la postura adoptada por la derecha en la Comisión Mixta, donde se rechazaron la mayoría de las partidas presupuestarias.

"Nadie esperaba que la oposición decidiera rechazar todo, absolutamente todo. Esto nunca había sucedido y es una señal de que algunos optaron por un bloqueo total y, probablemente, esperar las elecciones. Por lo tanto, esto fue algo que, dado lo inédito, no fue anticipado por nadie", explicó el jefe de la billetera fiscal.

El ministro aseguró que dentro de algunos sectores de la oposición "se cambió el lenguaje y, en vez de hablar de buena manera o con una crítica constructiva, como solía hacer Chile Vamos hace un tiempo, se empezó a dar insultos y a tratar de competir en el fondo por quién es el que insulta más al otro o quién es el que hace un comentario más fuerte en términos de criticar, por ejemplo, las políticas de derechos humanos".

Crítica a Kast y su influencia en Chile Vamos

A menos de dos semanas de la elección primaria, Grau apuntó a que Chile Vamos parece estar mimetizándose con José Antonio Kast: "El candidato del Partido Republicano, uno de los políticos importantes en Chile, tiene el triste récord de nunca haber llegado a un acuerdo con nadie en nada, y fue 16 años diputado", aseveró.

"Es una persona que ha hecho del no llegar a acuerdos, del ser inflexible y dogmático su ADN, su característica principal. Yo lamento que esa visión es la que haya permeado al resto de la de la oposición", expresó el titular de Hacienda.

"Los parlamentarios de Chile Vamos siempre han defendido con fuerza, y con razón a mi juicio, cuando de Republicanos los tratan de 'derecha cobarde', como si fuera algo negativo tratar de llegar a acuerdo. Creo que ese discurso y ceder ante eso le hace muy mal a la política en Chile", agregó.

"La que pierde es la ciudadanía"

Finalmente, Grau acusó que, al negarse a mejorar el Presupuesto diseñado por el Gobierno, "la oposición está renunciando a hacer su trabajo legislativo que ha permitido mejorar los proyectos. Lo que pensamos es cuál es el costo para el país de no llegar a un buen acuerdo y de haber perdido la oportunidad de hacer un buen trabajo legislativo en la Comisión Mixta, que es lo que ocurrió la semana pasada".

"La oposición, en todos estos días, no ha hecho nada al respecto, no ha tratado de cambiar ningún programa (ni de) mejorar ningún punto específico, porque como están con esta lógica de rechazarlo todo, del todo o nada, hicieron imposible que se diera este debate. En vez de estar pensando qué gana el Gobierno, qué gana la oposición, aquí la que pierde es la ciudadanía con este tipo de estrategia", cuestionó.