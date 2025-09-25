Matthei acusó al Gobierno de ocultar déficit fiscal y amenazó con rechazo de Presupuesto 2026

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de ocultar el valor real del déficit fiscal al postergar pagos a empresas constructoras y amenazó con rechazar la Ley de Presupuesto 2026 si es que no existe transparencia para explicar las dudas.

Durante un punto de prensa desde su comando, la exalcaldesa de Providencia aseguró que existen "indicios de que se están 'chuteando' pagos para el próximo Gobierno".

En ese sentido, explicó: "Este es un país que se ha vuelto cada vez más bananero, porque cuando no se les permite facturar, ni siquiera se sabe cuáles son las deudas que existen. Estas deudas están sobre todo en Vivienda, Obras Públicas y en Salud".

"Hemos estado conversando con nuestros parlamentarios y quiero señalar muy claramente que no se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto este año si no se transparentan totalmente todo este tipo de situaciones", advirtió la abanderada presidencial.

El Gobierno debe transparentar las deudas que está dejando porque hay indicios de que se están chuteando pagos para la próxima administración. Se están comprometiendo las finanzas a futuro del país y eso es muy delicado. La crisis en vivienda es un ejemplo, gravísimo, porque… https://t.co/3Qkp8TVCrK — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 25, 2025

Si el Parlamento rechaza el proyecto de Presupuesto o no lo despacha en un plazo de 60 días, regirá automáticamente la propuesta original presentada por el Presidente de la República.

Debate por el monto del Presupuesto 2026

El Gobierno se prepara para ingresar el próximo martes el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, marcado por un escenario de alta estrechez fiscal que, según expertos, permitirá una expansión del gasto "virtualmente nula" en términos reales.

En ese contexto, el Ejecutivo adelantó su intención de mantener o aumentar el gasto en materia social y realizar recortes en otras áreas, estrategia que anticipa un intenso debate en el Congreso.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano), integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara, abogó por un presupuesto inferior al de 2025: "Chile no puede seguir gastando como si nada. Creo que debería presentarse un presupuesto inferior al de este año, porque los ingresos ya no alcanzan y sería engañar a la ciudadanía inflando las cuentas", aseveró.

"Para nosotros un buen presupuesto no es el que gasta más, sino que el que gasta mejor. Nosotros no queremos ver más estimaciones optimistas de ingresos que después no se cumplen", indicó el legislador.

La postura de Romero fue rebatida por el diputado Luis Cuello (PC), también integrante de la mencionada comisión, afirmó que la "petición de republicanos de bajar el presupuesto del próximo año responde a una tremenda falta de sensibilidad y a no conocer la realidad de los chilenos".

"Menos presupuesto es más abandono, significa no atender las necesidades de la gente. Se requieren recursos para recuperar la infraestructura de la educación pública y para atender la crisis de la salud", concluyó.