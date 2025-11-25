Presupuesto: Cámara Baja despachó a comisión mixta más del 90% del proyecto aprobado

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó esta tarde a comisión mixta el proyecto de Presupuesto 2026 con la mayoría de las partidas aprobadas como Educación, Salud, Trabajo y Vivienda, mientras falta revisar algunos capítulos.

En concreto, se va a comisión mixta el presupuesto del Congreso Nacional, donde está la discusión sobre las asignaciones a los expresidentes, y la partida del Ministerio de Seguridad Pública en su totalidad.

Asimismo, en el Ministerio de Desarrollo Social será revisado el programa de financiamiento del Instituto de la Juventud, mientras que el programa de apoyo a la identidad de género quedó definitivamente sin financiamiento.

En cuanto al Ministerio de las Culturas, loa Patrimonios y las Artes, fue despachado a comisión mixta el programa Sitios de Memoria y la asignación de la Corporación de expresos políticos de Pisagua, la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, la Corporación Estacional Nacional Memoria Nacional.

La Cámara no aceptó que el Senado haya dejado sin presupuesto a estos sitios de memoria. Sin embargo, sí aprobó dejar definitivamente sin financiamiento a la Fundación Salvador Allende.

En total, son siete enmiendas del Senado al articulado del proyecto que deberán ser vistas en comisión mixta.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró que "el día de hoy han quedado totalmente aprobadas 29 de 33 partidas, es decir, los importantes acuerdos que fueron alcanzados ayer en el Senado fueron refrendados hoy día en la Cámara de Diputados y Diputadas, y lo primero es dar un mensaje de tranquilidad, de calma, para todos los ciudadanos de Chile que por supuesto esperan en la Ley de Presupuestos que se cuide bien su calidad de vida, que tengan seguridad económica, social, seguridad pública".

Se espera que la comisión mixta despache el proyecto esta semana, entre el miércoles y jueves.