Presupuesto: Pese a reparos por caso Monsalve, Senado aprobó partida del Ministerio de la Mujer

En la discusión por el Presupuesto 2025, el caso Monsalve generó división en los apoyos a la partida del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la que finalmente fue aprobada.

Originalmente, un grupo de senadores opositores anunció su voto en contra, como Rojo Edwards (PSC) y Gustavo Sanhueza (UDI), a los que se sumó el oficialista Fidel Espinoza (PS).

Sanhueza planteó que "el pacto de silencio que ocurrió entre el Presidente Boric, la ministra Tohá y ahora sabemos respecto al segundo piso en el caso Monsalve, llama la atención que se haya excluido a la ministra de la Mujer en un caso tan grave".

"El actuar del gobierno se contradice con lo que dice ser. Les pido por un segundo que se pongan en la situación de la persona que fue violentada, que fue violada, que fue abusada. Cuando queremos tener un Ministerio de la Mujer tiene que ser para defender a las mujeres, no para hacer pactos de silencio", añadió.

Espinoza agregó que "si bien no fue un pacto de silencio lo que ocurrió, el autodenominado gobierno feminista no ha estado a la altura y esos asesores no merecen estar un minuto más, Crispi ni Durán un minuto más, pero van a seguir estando, porque son amigos del Presidente".

El uso del concepto "pacto de silencio" generó molestia en el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, ya que era utilizado en el rol de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En contraste, la senadora Paulina Núñez (RN) planteó que "si alguien cree que con esa votación en contra la situación del gobierno va a ser peor, están muy equivocados, la justicia está haciendo lo propio. Espero sinceramente que esta partida se apruebe por unanimidad, porque me imagino que cada vez que estamos en nuestras comunas estamos con mujeres. La mayoría de las dirigentas de distintas organizaciones son mujeres, muchas de esas son madres solteras que sacan adelante a sus hijos, incluso violentadas".

Claudia Pascual (PC) comentó que "estoy realmente consternada por este caso, pero sí hagamos los debates como corresponde, no castiguemos a las mujeres de Chile rechazando esta partida".

"Se va a votar en contra del programa 4 a 7, en contra de las casas de acogida, de los centros de la mujer, en contra del programa de prevención de la violencia", sostuvo.

Antes de iniciar la votación, el senador Espinoza se retractó de sus palabras, dijo que hizo un punto político y que votará a favor de la partida para no perjudicar a las mujeres, aunque tuvo un encontrón con la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, a quien acusó de no ponerle atención mientras hablaba.

Finalmente, solo Edwards votó en contra, mientras que Luz Ebensperger y Gustavo Sanhueza (ambos de la UDI) se abstuvieron.