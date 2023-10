Presupuesto: UDI cuestiona proyecciones del Gobierno tras negativo Imacec

Tras conocerse la cifra negativa del Imacec de agosto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, cuestionó las proyecciones económicas que maneja el Ministerio de Hacienda, y advirtió el impacto de este escenario en la tramitación del Presupuesto 2024.

El Gobierno propuso aumentar en 3,5% el gasto público para el próximo año, con una fuerte inyección de recursos en educación, salud y vivienda, iniciativa que oficialistas prevén que reactivará la economía.

Para el senador gremialista, "el ministro (Mario) Marcel se ha equivocado en este tiempo al impulsar temas que le hacían mal a Chile. No nos estamos enfocando en las personas hoy: queremos ponernos del lado de la ciudadanía, que espera que esta mala racha pase luego".

"No se ha recuperado el empleo que existía en nuestro país antes de la pandemia, y esperamos que más allá del prestigio del ministro Marcel -que creo que se lo ha jugado bastante en estos dos años, en que ha tenido que ser el ministro de un Gobierno que lo ha hecho mal en materia económica- por el bien de Chile, enmiende el rumbo", remató.

El Presupuesto fue el punto número uno en el comité político ampliado de este lunes, después del cual el ministro fue consultado respecto al Imacec, planteando que "es consistente con esta cifra del 2023 de 0% de crecimiento".

No obstante, Marcel indicó que "si nos remontamos a un año atrás, el Ministerio de Hacienda predecía para este año una contracción leve, cuando el resto del mercado y parte importante del mundo político estaba anticipando una severa recesión. Eso no se cumplió, y la realidad más bien estuvo bastante más cerca de las proyecciones del Ministerio de Hacienda", de manera que "esperamos que eso ocurra nuevamente, y tenemos buenas razones para fundamentarlo".

DIP. NARANJO CRITICA "EXCUSAS" OPOSITORAS

Para el diputado socialista Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, "la oposición va a buscar cualquier excusa para no abordar seriamente el Presupuesto de la Nación", apuntando que utilizan el Imacec negativo de agosto con ese fin.

"Todos quienes entendemos de economía sabemos que nuestra economía está en una situación de inestabilidad. A mí no me sorprende en absoluto el resultado que hemos tenido en el mes de agosto, y claramente ello no dice relación con el gasto fiscal", insistió.

El parlamentario añadió que "quienes andan buscando las siete patas al gato una vez más se equivocan".