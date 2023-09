"No hay que esperar a llegar a la catástrofe o a que algún organismo internacional diga que estamos muy endeudados para recién empezar a frenar (el gasto público)", advirtió Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, en la previa de que el Gobierno ingrese al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2024. En El Primer Café, aseguró que la búsqueda de espacios de eficiencia en el Estado es tan necesaria como urgente, para garantizar que cada peso del erario cumpla su finalidad. "Nadie dice que Chile sea insolvente, pero hay que entender que los gastos fiscales tienen una inercia tremenda" y "cortarlo, reducirlo, frenarlo, es sumamente difícil", señaló. En tal sentido, abogó por tener una mirada integral de los 700 programas sociales y no sociales implementados hoy por el aparato estatal: "¿Tenemos 700 problemas que resolver? Yo creo que no. Hay menos. Hay que agruparlos".

LEER ARTICULO COMPLETO