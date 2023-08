"Fuentes de recursos hay; lo importante es que pongamos el objetivo principal de desarrollo sobre la mesa", afirmó en El Primer Café el exdirector de Presupuestos Matías Acevedo. En tal sentido, cuestionó el ajuste fiscal cercano a los 2.000 millones de dólares que el Gobierno aplicará al presupuesto actualmente en ejecución. Lo anterior, según adujo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para cumplir la meta fiscal y enfrentar una disminución de los ingresos en torno a los 2.500 millones de dólares, además de mayores gastos asociados a emergencias como incendios forestales y inundaciones. "No me calzan las explicaciones que da el ministro Marcel", dijo Acevedo, acotando que "no es cierto" que no sea una situación excepcional, como aseveró el secretario de Estado. "No recuerdo ningún otro ajuste desde el retorno a la democracia (en 1990) de este orden de magnitud salvo el que se hizo por la pandemia", apuntó el economista.

