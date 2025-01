Valencia reconoce que al interior del Ministerio Público se cree que recorte se trataría de represalias

El recorte de 7.064 millones de pesos al Ministerio Público sigue generando polémicas y al interior de la institución se cree que se trataría de algún tipo de represalia por las indagatorias que se han levantado, señaló el fiscal nacional Ángel Valencia.

Dada la controversia de la reducción, se ha estado perfilando un enfrentamiento entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el Fiscal Valencia, quien reconoció en Radio Pauta que "hemos tenido problemas graves" con la cartera y recordó el problema para financiar el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) durante el año pasado.

Asimismo, durante la cuenta pública de las fiscalías regionales metropolitanas, el líder persecutor afirmó que tras una reunión junto a los fiscales regionales se levantó la duda sobre si el recorte correspondería a algún tipo de represalia.

"Personalmente, no tengo antecedentes objetivos y concretos que me permitan hacer una afirmación tan grave como esa, pero negar que hay voces internas que tienen temor en torno a aquello, estaría faltando a la verdad. Ha habido voces internas de buscar explicaciones", señaló Valencia.

En esa línea, remarcó que "el Ministerio Público representa el 0,3 del presupuesto fiscal, o sea, si el presupuesta sería mil pesos, tres pesos sería el MP. Reducir esos tres pesos para buscar el equilibrio de cuentas fiscales parece una explicación, entiendo que la suma de muchas cosas pequeñas puede terminar en una gran suma, pero hoy tenemos una prioridad importante en temas de seguridad".

Cooperativa le consultó a los fiscales Xavier Armendáriz (Centro Norte) y Héctor Barrios (Metropolitana Sur), y descartaron haber levantado la tesis de una "venganza".

Director de Asociación Nacional de Fiscales acusó discriminación

Asimismo, el director de la Asociación Nacional de Fiscales, José Manuel Mac-Namara, señaló en El Diario de Cooperativa sobre dicha tesis que "cuando se toma este tipo de decisiones y se hace este tipo de recortes, de que se especule que es una vendetta por las investigaciones, ya se genera un problema. Pudiera ser que perjudica la imagen del Gobierno".

En esa línea, el fiscal apuntó a que existe un maltrato hacia la institución "que no es del Gobierno, es del Estado de Chile", que se arrastra desde el origen en 1997, y se refleja en "la asignación de recursos, asignación de personal, no tener carrera funcionaria, incentivo al retiro, no tiene nada de eso", comparado con otros órganos como la Defensoría Penal Pública o el mismo Ministerio del Interior.

"Al plantear ese tipo de cosas, uno demuestra nuevamente que es una cosa de todos los días como se discrimina al momento de entregar recursos al Ministerio Público y a los fiscales", acusó.

Parlamentarios sacan cuentas sobre responsabilidades

En el Congreso, que también sufrió un recorte de presupuesto, se están sacando cuentas de quiénes son los responsables de la reducción del gasto fiscal.

Por ello, la diputada Camila Rojas (FA) apuntó a que "nosotros alertamos esta situación cuando la derecha empezó a solicitar recortes. Y tal fue nuestra alarma desde el oficialismo que, de hecho, en el acuerdo logramos que quedara establecido que, en áreas tan sensibles como salud o educación, no existieran recortes presupuestarios".

"A eso se sumó seguridad; sin embargo, quedaron fuera casos como los de la Fiscalía Nacional, porque si no priorizábamos lo que solicitaba la derecha, entonces no había recorte. Por lo tanto, el responsable político de la definición y la ocurrencia de estos recortes es la derecha", aseveró.

Por su parte, desde la oposición, el diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que la disminución del gasto fiscal corresponde a una equivocación del Gobierno que hizo proyecciones equivocadas en el contexto del trámite de la ley de presupuesto 2025.