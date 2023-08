Gremio agrícola afirma que hay poca disponibilidad de papas: Puede haber un "alza de precios acotada"

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, aseguró en Cooperativa que las papas pueden tener un alza de precios "acotado", por lo que hizo un llamado a cotizar e informarse.

El también exministro de Agricultura fue consultado por la posibilidad de que suban los precios de algunas hortalizas debido al paso del sistema frontal por la zona centro y sur del país, como también por el incremento en el valor de las papas, que ya se venía percibiendo hace algunas semanas.

"Cuando se afecta la oferta de algún producto, suben los precios", dijo Walker en El Diario de Cooperativa. "Estuve en Lo Valledor el lunes pasado y vimos que efectivamente se estaban afectando la disponibilidad de algunas hortalizas, también las papas, y vemos que puede tener un alza de precios acotado", indicó, apuntando que "nunca faltan los especuladores" y que por eso "el llamado que nosotros hacemos es a cotizar, informarse".

Acerca de las papas y las denuncias que han existido sobre que algunas personas no las estarían comercializando, el presidente del gremio agricultor declaró que "no sé si hay colusión, no sé si hay corrupción; las papas estaban guardadas, se había sembrado menos superficie que años anteriores, porque la rentabilidad de la papa en los últimos años había sido no muy buena, por lo tanto, se sembró menos papa y hubo mayor consumo, por lo tanto, hubo una menor oferta de papa y subieron los precios, y subieron en forma muy considerable".

Walker llamó a acudir a "las ferias, tenemos los mercados mayoristas, generalmente ahí las frutas y las verduras son más baratos que en los supermercados".

Finalmente, respecto a los daños causados por las lluvias, señaló que "la última vez hablamos de 300 millones de dólares, yo creo que esto es el doble que el frente que tuvimos en junio. Es súper difícil, estamos recién evaluando, cuantificando, es súper difícil hoy día tener una cifra, pero yo creo que esto, al menos en términos de daño, el doble que lo que tuvimos en junio".