Comisión de Hacienda del Senado despachó el royalty minero

La Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de royalty minero, lo que será visto este miércoles en la Sala de la Cámara Alta, luego de que el Gobierno concretara su propuesta para rebajar las tasas máximas de tributación para la minería.

A casi dos años de su ingreso al Senado y tras dos meses de tramitación, el proyecto ya fue despachado en la última jornada y, en caso de ser aprobado, pasará a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa establece un límite de carga tributaria máxima potencial a los explotadores mineros equivalente a un 46,5% de la renta imponible operacional minera ajustada, para lo cual será considerado el impuesto royalty y el impuesto a la renta.

Además, se definió que el límite de carga tributaria máxima potencial será de un 45,5% para los explotadores mineros cuyas ventas determinadas sean hasta el equivalente a 80 mil toneladas métricas de cobre fino, con un piso de 50 mil toneladas.

La propuesta también plantea aplicar una tasa ad valorem del 1% a aquellos explotadores mineros cuyas ventas superen el umbral de las 50 mil toneladas métricas de cobre fino (TMC).

También se aprobó la creación de tres fondos para distribuir fondos entre los Gobiernos Regionales y las comunas mineras, por un total de 450 millones de dólares, un tercio de la recaudación anual del proyecto estimada por Hacienda, que llegaría a 0,45% del PIB.

REACCIONES

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el avance logrado y señaló que "en la medida que se apruebe en los términos que se han discutido en la Comisión, generará una recaudación anual de 0,45% del PIB en régimen, un tercio del cual se destinará a las regiones, a 32 comunas mineras y a 309 municipios más pobres del país. Asimismo, la aprobación de este proyecto terminará con la incertidumbre que ha rodeado a las inversiones mineras, facilitando la materialización de las mismas".

En tanto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), destacó que "tenemos un Gobierno que dio las facilidades para llegar a un entendimiento, que no ha sido fácil; no me cabe duda que lo que ocurrió el domingo, al final del día también influye, y uno tiene que tratar de asegurar un resultado importante, y en ese sentido, yo valoro el esfuerzo que han hecho todos".

"Esto ha sido un proceso de acercamiento gradual", dijo Lagos Weber, quien remarcó que "el proyecto que se originó en la Cámara de Diputados y que llegó acá al Senado fue sustantivamente modificado, de manera bien estructural".

Pese a lo anterior, desde el Partido Republicano indicaron que votarán en contra de este proyecto.

Finalmente, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, insistió en que las cargas tributarias totales para el sector "están aún un par de puntos por sobre nuestros competidores", y resaltó que "vemos necesario que se produzca un ajuste para no afectar nuestra competitividad".

Argandoña añadió que se requiere "un plazo de invariabilidad tributaria no inferior a los 15 años, con el propósito de dar certeza y seguridad al sector para desarrollar sus proyectos futuros".