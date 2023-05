La ministra de Minería, Marcela Hernando, abordó en el Diario de Cooperativa la aprobación del proyecto de royalty minero y también de la política nacional del litio. La secretaria de Estado sostuvo que “a pesar de que somos un país minero, no existe esa conciencia respecto de lo que es una riqueza no renovable y sentir que no estás teniendo la retribución adecuada y justa”. Sobre la aprobación del royalty minero, Hernando aseguró que el proyecto entrega certezas a las inversiones, ya que “el que la ley de royalty ya sea una realidad, hace que hoy día los empresarios tengan la película clara, y por lo tanto, se libera y se alivia esa sensación de que las reglas no estaban claras”, entonces, “lo que se obtuvo fue un proyecto bastante sólido, una ley muy robusta”.

