Boric: Las caletas con perspectiva de género no son una medida posmorderna

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas tras el anuncio de la habilitación de 12 caletas pesqueras con "perspectiva de género" en cinco regiones del país.

En una entrevista con Radio Chiloé, el Mandatario precisó que "no son caletas con identidad de género, no es una medida posmoderna, es pensar en las necesidades de las mujeres trabajadoras y cómo va a mejorar la dignidad de su trabajo a partir de construir pensando en ellas y no solamente de la perspectiva de como se ha hecho siempre, que es poniendo a los hombres por delante".

"Eso implica tener desde lugares de cuidado, hacerse cargo de trabajos conexos a la pesca que están muy invisibilizados", detalló.

Ayer, el Presidente anunció la habilitación de 12 caletas pesqueras con perspectiva de género en cinco regiones del país, las que apuntan a una mejora en la infraestructura portuaria, generando condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas para potenciar el desarrollo de las mujeres en el rubro pesquero, con una inversión de 17.000 millones de pesos.

Tras el anuncio, en redes sociales el Mandatario se llenó de críticas por enfatizar este tipo de políticas y no otras de más urgencia en temas como la seguridad pública.

Frente a ello, Boric expresó su molestia ayer mismo enfatizando que "hoy día veía algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca, a propósito de las caletas, sacando un extracto de un discurso de 40 minutos, sacaban dos minutos, descontextualizaban para tratar de decir de que no estábamos preocupados de otras cosas. Yo les pediría un poquito más de seriedad".