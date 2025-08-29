A partir del 1 de septiembre y durante todo ese mes, regirá la veda biológica de la merluza común, lo que significa la prohibición total de captura, desembarque, transporte, comercialización, procesamiento, almacenamiento y venta de este pescado fresco en todo el país, debido a que coincide con su periodo de reproducción.

Por ello, y en el Mercado Central, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lanzó la campaña "Que no le vendan la pescá", enfatizando la importancia de respetar esta medida para asegurar la recuperación y sustentabilidad del recurso, del cual dependen más de 3.000 pescadores en el país.

Por ello, Sernapesca recomendó preferir otros productos del mar, como la merluza austral, reineta o machas, estas últimas ahora etiquetadas con un código QR para garantizar su legalidad y trazabilidad.

