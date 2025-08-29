Septiembre llega con la veda de la merluza común
Le iba bien: Banda criminal manejaba un McLaren, una lancha y una avioneta
Everton arruinó el debut de Francisco Bozán en La Serena tras vencer en el Sausalito
Ministro Boccardo valoró rol de Expo Inclusión al lanzar su nueva edición
Septiembre llega con la veda de la merluza común
La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en el Monumental
GORE Metropolitano entregó cámaras para guardias municipales de 51 comunas
A partir del 1 de septiembre y durante todo ese mes, regirá la veda biológica de la merluza común, lo que significa la prohibición total de captura, desembarque, transporte, comercialización, procesamiento, almacenamiento y venta de este pescado fresco en todo el país, debido a que coincide con su periodo de reproducción.
Por ello, y en el Mercado Central, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) lanzó la campaña "Que no le vendan la pescá", enfatizando la importancia de respetar esta medida para asegurar la recuperación y sustentabilidad del recurso, del cual dependen más de 3.000 pescadores en el país.
Por ello, Sernapesca recomendó preferir otros productos del mar, como la merluza austral, reineta o machas, estas últimas ahora etiquetadas con un código QR para garantizar su legalidad y trazabilidad.