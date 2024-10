Fin al CAE: Crítica de Boric a la banca molestó a la CPC

El líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, calificó este miércoles como "un despropósito" las críticas hechas por el Presidente Gabriel Boric a la banca durante la presentación del proyecto para solucionar el problema del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Ayer, en la ceremonia realizada en la Universidad de Santiago para dar a conocer la iniciativa, el Jefe de Estado y ex dirigente estudiantil afirmó con el nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) que propone el plan "no habrá espacio para la especulación, el abuso, ni para lucrar, sino una retribución justa por la formación recibida".

Hoy, en el programa de streaming de La Tercera 'Desde la Redacción', el titular de la principal patronal de Chile reconoció que las palabras del Mandatario causaron molestia.

"Son expresiones que no nos caen bien, derechamente. No nos olvidemos que la banca es un instrumento que cuando se crea el CAE se utiliza para el financiamiento, que tiene, además, tasas acotadas del 2%. No pueden subir de eso", señaló Mewes.

"Hablar con esos adjetivos nos parece un despropósito, toda vez que uno va intentando mejorar esta relación con las autoridades y esos dichos, la verdad, no ayudan en nada", enfatizó.

Según datos oficiales, más de un millón y medio de chilenos han contraído deudas para estudiar, el 90% de ellos a través del CAE, sumando una morosidad total de unos 11.700 millones de dólares financiada al 58,3% por el Fisco y un 41,7% por la banca.

Un 73% de los morosos abandonaron los estudios mientras que la tasa entre los egresados es de 34%. Además, el 69% de los endeudados tiene ingresos mensuales inferiores a 750.000 pesos, de acuerdo con la Subsecretaría de Educación.