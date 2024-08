Diputados piden al Gobierno disolver la Asociación de AFP

La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, asistió esta tarde a la Comisión de Constitución de la Cámara, quien expuso sobre los efectos perniciosos que podría tener un nuevo retiro de fondos de pensiones.

En la oportunidad, explicó ante la prensa el origen de la cuestionada minuta que circuló entre algunos parlamentarios la que fue elaborada por el gremio y que, de acuerdo a lo que señaló la ministra Jeanette Jara el fin de semana, contiene críticas incluso a elementos que fueron ya acordados entre el Congreso respecto de la reforma previsional.

Yazigi defendió que "al ser un documento interno no necesitamos poner el logo, estamos trabajando entre nosotros dentro de la Asociación de AFP".

"No sabemos cómo llegó a manos de la ministra", añadió y remarcó que "si alguien se la hizo llegar a los parlamentarios y la quisieron leer, bueno, tratamos siempre de que toda la información sea basada en información lo más técnico posible. Y estamos en un país democrático en que tenemos libertad de expresión y esto es una minuta interna en la cual analizamos una reforma que es muy importante para este país".

Esta tarde, dos parlamentarios del oficialismo que integran la Comisión de Trabajo de la Cámara oficiaron al Gobierno para pedir formalmente que La Moneda tome acciones drásticas y que disuelva la Asociación de AFP.

El diputado comunista Luis Cuello afirmó que "la creación de la asociación de AFP ha sido solo un subterfugio para esconder la posibilidad de que la Superintendencia de Pensiones fiscalice la multimillonaria campaña que ha llevado adelante la industria de las AFP, la cual, naturalmente, al ser un gremio, no puede ser fiscalizada por esta misma institución".

El diputado socialista Juan Santana dijo que "esta es la gota que rebalsa el vaso. Las AFP han incurrido en toda clase de conductas para intervenir de forma ilegítima en la discusión respecto de la reforma a las pensiones para cautelar sus intereses y sus ganancias. Es por esto que hoy hemos oficiado al Ministerio de Economía para que procesa a la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de AFP".

Las críticas también han llegado desde la oposición quienes han cuestionado que circule entre parlamentarios una minuta sin logo, sin firma, y sin que nadie se haga cargo de de su contenido o de su elaboración o de su propósito.

El diputado Diego Schalper (RN) manifestó que "nosotros somos claramente defensores de que los distintos actores de las organizaciones puedan participar de la discusión, pero lo tienen que hacer dentro del margen de la ley, y hacerlo dentro del margen de la ley es a través de las comisiones o a través de la ejecución de la Ley de Lobby".

"Las minutas enviadas sin destinatario no son parte de las herramientas que establece la ley. Así de claro, yo no he recibido ninguna minuta, pero si lo hubiera recibido, me parece que es improcedente, porque el camino para hacerlo son las comisiones o la ley de lobby, no minutas enviadas al azar", remarcó.

"ANDA DE VÍCTIMA"

La ministra del trabajo hoy día no quiso expresar su opinión en el Congreso, sin embargo, en un podcast del comunicador Nicolás Copano acusó al gremio de andar "de víctima".

"No me gusta andar de víctima por la vida. No como la Asociación de AFP que hoy anda de víctima por su minutita", dijo.

Jara remarcó que "opinar es súper legítimo, pero interferir en un debate político y tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor".