Paulina Yazigi: "Las AFP no son las responsables de las bajas pensiones"

La presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Paulina Yazigi, afirmó este lunes ante la Comisión del Trabajo del Senado que, en los últimos 40 años, las AFP "no son las responsables de las bajas pensiones".

"No existe evidencia que diga para subir pensiones y resolver el tema de mejorar pensiones en nuestro país -que es por la razón que estamos en esta sala- haya que refundar el sistema", aseguró Yazigi ante la mencionada instancia, encabezada por el senador Iván Moreira (UDI).

"No hay ningún estudio, no hay evidencia. Para subir pensiones no se necesita eliminar a las AFP. Las AFP, en estos 40 años, no son las responsables de las bajas pensiones", agregó la economista.

Las declaraciones de Yazigi se dan en el marco de la tramitación del proyecto de reforma de pensiones, que es impulsado por el Gobierno.

LEY CORTA DE ISAPRES Y VOTACIÓN PARA PRESIDIR CÁMARA BAJA

A las 15:00 horas de este lunes se espera que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados retome -a contrarreloj- las votaciones de la denominada ley corta de isapres, proyecto que se debe debatir en Sala durante la próxima semana.

Asimismo, a las 17:00 horas, se debe someter a votación la renuncia a la mesa de la Cámara, encabezada por el diputado Ricardo Cifuentes (PC), para proceder al recambio.

La votación no debe realizarse 45 horas después de aceptada la renuncia de Cifuentes, por lo que dicha instancia quedará para el lunes de la próxima semana.