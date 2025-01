Reforma previsional: Gobierno pidió más plazo para ingresar indicaciones

El senador UDI Juan Antonio Coloma aseguró este lunes que el proyecto de reforma al sistema de pensiones se votará este miércoles, pese a la solicitud del Gobierno de aplazar el período fijado para ingresar indicaciones a la tramitación.

Esta jornada venció el plazo del Ejecutivo para presentar dichos requerimientos; cronograma que fue establecido previo acuerdo con la Comisión de Trabajo del Senado, que discute la iniciativa previsional.

Sin embargo, "el Gobierno acaba de solicitar un plazo mayor. Recordemos que, originalmente, se había planteado que (las indicaciones) se entregaran hoy a las 12:00 horas. Yo prefería que se enviaran en ese horario, pero bueno", dijo el también presidente de la instancia.

"Obviamente, (esta solicitud) aprieta los tiempos de conocimiento, pero la idea nuestra es iniciar su votación el día miércoles en el Senado", añadió Coloma.

Marcel: "Ha requerido trabajo"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que "ese paquete de indicaciones es muy sustantivo porque abarca todos los temas de la reforma previsional, desde aquellos que se discutieron ad referéndum hace algún tiempo atrás, hacia los temas que estaban pendientes de resolución".

"Eso ha requerido un trabajo que se ha extendido durante todos los últimos días, todo el fin de semana, pero necesitamos un poquito más de espacio para poder asegurar que las indicaciones lleguen suficientemente elaboradas y perfeccionadas, para que no haya problemas en la discusión legislativa", complementó el secretario de Estado.

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, senador Rodrigo Galilea, miembro de la Comisión de Trabajo, sostuvo que "son muchas indicaciones, son temas complejos, y que tienen que quedar muy bien redactados. Puede parecer algo muy técnico, pero es muy importante, independiente de que hayamos consensuado caminos que creemos pueden resolver los desafíos que nos hemos planteado".

"La forma y la claridad en que se redacta es clave para lograr aprobaciones. Así es que aprovecho este momento para hacer un llamado al Gobierno para que se preocupe de que las indicaciones contengan, sin ningún tipo de duda, los caminos de acción que la Comisión del Trabajo del Senado ha propuesto para cada uno de los desafíos", agregó el legislador de Chile Vamos.

La iniciativa se tramita a contrarreloj tras el entendimiento entre el Ejecutivo y la Comisión establecido en agosto, donde ambas partes se comprometieron a despachar el proyecto de la instancia durante este mes de enero.

Por otro lado, la ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, descartó que el Gobierno impulse un plebiscito -o una cuarta papeleta en las elecciones presidenciales- que consulte a la gente si desea que sus ahorros sean administrados por las AFP, como solicitan algunos parlamentarios.

Matthei: "Tenemos que llegar a buenos acuerdos"

La excaldaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), actual candidata presidencial de Chile Vamos, manifestó que "el pago de los intereses nos va a asfixiar. En ese sentido, conversamos con los senadores y eso está bastante ordenado, ese fue el punto que me complicó".

"Pero yo quiero señalar que no tengo ninguna duda que nosotros tenemos que empezar a llegar a buenos acuerdos. La mayoría de chilenos todavía no conocemos los detalles, pero lo que he visto hasta ahora a mí me parece que está bien", puntualizó.

El Gobierno tiene la expectativa de que la Sala del Senado despache la reforma previsional el miércoles de la próxima semana, por lo que ya se están realizando gestiones para que la Cámara pueda suspender la semana distrital para terminar la tramitación de manera exprés.