Pensiones: Comisión de Trabajo del Senado votará la reforma el próximo miércoles

El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), anunció el comienzo, a partir de hoy, del periodo de ingreso de indicaciones al proyecto de reforma al sistema de pensiones, que esperan votar el próximo miércoles 15 de enero.

"Hoy día empezamos el trámite final. Para ese efecto hoy día está diseñado oír la última parte de la exposición del Ejecutivo que falta en relación a cómo se va a reajustar la PGU hacia adelante, luego de lo cual se va a abrir un plazo de indicaciones que culmina probablemente el lunes. A partir de la próxima semana vamos a votar todas las indicaciones", dijo el parlamentario gremialista.

Si el proyecto es despachado, deberá pasar por la Comisión de Hacienda del Senado antes de llegar a la Sala de la Cámara Alta.

"Ahora tengo una sonrisa mejor que la de ayer. Creo que vamos avanzando y esperamos, dentro de esta semana, tener buenas noticias para aquellas cosas que están más complejas", aseguró la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda (independiente, exFRVS).

Cruz-Coke: Dichos de Boric echan por tierra muchas confianzas

Mientras tanto, la intervención del lunes del Presidente Gabriel Boric sobre la derecha y las AFP sigue incomodando a parte de la oposición.

"¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy?", inquirió el Mandatario frenteamplista en el encuentro ciudadano "Chile Merece Mejores Pensiones" en Maipú, con la compañía de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

Desde Chile Vamos, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) apuntó que "lo que dice el Presidente no solamente nos atiene al fondo de lo que hemos conversado, sino que también, y principalmente el tono en el que lo hace, me parece que echa por tierra muchas de las confianzas. Entonces, eso me hace no ser tan optimista como estaba hace más de una semana".

Tohá: "Encontremos una manera de hacer una reforma posible"

En paralelo, en una actividad en la Región de Valparaíso, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), comentó la discusión de la reforma.

"El otro día, el Presidente dijo una cosa, alguna gente se enojó, pero dijo que es cierto que no tenemos los votos para hacer la reforma que queremos, es cierto, es verdad, pero la oposición tampoco tiene los votos para hacer la reforma que ellos quieren. Entonces, en lugar de seguir machacando con que 'yo hago mi reforma y si no se hace, no hay ninguna reforma', encontremos una manera de hacer una reforma posible", exhortó la jefa de gabinete.

Esta mañana, en El Primer Café de Cooperativa, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, ratificó que su colectividad va a respaldar el proyecto de reforma de pensiones del Gobierno. "Quienes quieren dilatar siempre van a buscar un pretexto", afirmó.