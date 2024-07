Comisión de Trabajo del Senado no votará reforma previsional esta semana

La Comisión de Trabajo del Senado aún no votará el proyecto de reforma previsional, ya que la comisión técnica recién terminará su análisis este jueves.

En la sesión de este miércoles, el senador Gastón Saavedra (PS) planteó que "hoy es imposible tener una votación en la Comisión de Trabajo, porque el jueves -mañana- termina recién su trabajo la comisión técnica, que es la que mandatamos los integrantes de la Comisión de Trabajo para llegar a un amplio acuerdo técnico que sirviera de base para un consenso político que nos permitiera votar en general y eso termina mañana, por eso es que no se puede llevar a cabo la votación hoy día".

"Espero que la próxima semana o a más tardar la que sigue tengamos la votación en general en la Comisión y con eso podamos avanzar en la construcción de un nuevo sistema de pensiones para los chilenos y chilenas", añadió.

En el caso de que la votación se realice la próxima semana, el día lunes es el único disponible, ya que el miércoles (único otro día de la semana en que sesionan) se llevará a cabo la cuenta pública del Congreso.

Al ser consultada sobre la lentitud en el avance del proyecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respondió que "la verdad es que es porque estuvo en una mesa técnica en que la oposición a veces estuvo, a veces no estuvo, ponía condiciones, a veces se sumaba, a veces se restaba, pero no avanzó".

"No es que haya estado ocho meses el Ejecutivo sin querer avanzar, lo que hizo fue que durante esos 14 meses se trató de avanzar y no se pudo, porque hubo un obstruccionismo permanente en la discusión, no hubo propuestas, hubo insultos, hubo gritos y así se vio la discusión en la Cámara de Diputados, yo lo lamento profundamente", sostuvo.

Desde la oposición, el senador Rojo Edwards expresó su "preocupación por el trabajo conjunto que está realizando Chile Vamos con el gobierno en la creación de una comisión técnica por la reforma de pensiones, de funcionamiento secreto y de amplias atribuciones. Espero que no se le entregue a los políticos parte del 6% de los ahorros de los trabajadores ni se permita la estatización parcial del sistema de pensiones ni menos de nuestros ahorros".

"Esto es una mala reforma que debe ser rechazada de plano y comenzar con una nueva que vaya en beneficio de los chilenos y que mejore las pensiones que recibimos todos", insistió.