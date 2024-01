DC insiste en fórmula 3 y 3: Es una propuesta que puede construir mayoría en la Cámara Baja

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió a la discusión de la reforma de pensiones y afirmó que la fórmula 3 y 3 -propuesta por la Falange, junto al Partido de la Gente y Demócratas- podría generar la mayoría en la Cámara Baja.

Dicho debate se retomará este lunes al mediodía en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados –de la que es parte Undurraga- y sesionará hasta el despacho total de la reforma a la Comisión de Hacienda.

Por ello, el diputado falangista defendió la iniciativa porque "es una propuesta equilibrada, tiene sustento técnico y puede construir la mayoría necesaria para aprobar la reforma de pensiones en la Cámara".

Asimismo, explicó que consiste en que "vaya un 3% a cuentas individuales, para mejorar las futuras pensiones, y un 3% a solidaridad para mejorar las actuales pensiones y dar un apoyo especial a las mujeres, por las condiciones de desigualdad que se encuentran en el sistema de pensiones".

De igual forma, valoró las señales del Ejecutivo sobre la propuesta, ya que se han interpretado como una adhesión a ella.

Posturas opuestas a la fórmula 3 y 3

El diputado de la bancada oficialista y también integrante de la Comisión de Trabajo, Andrés Giordano, indicó sentir preocupación por esta fórmula que califica como "salomónica" y aseveró que la propuesta está recién en una etapa de revisión y que todavía faltan números que respalden el impacto que tendrá cada propuesta sobre las pensiones.

"Me da la impresión que no quieren un sistema mixto sino más bien uno como el que tenemos hoy pero con algunas pequeñas modificaciones, y creo que ese no es el espíritu final de la reforma. Creo que ese 3 y 3 puede que tenga más votos en la sala de la Cámara de Diputados/as pero a mí me interesa votar por la reforma que entregue las mejores pensiones posibles y no entrar en acuerdos salomónicos", expresó Giordano.

Por su parte el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, señaló que como bancada no están dispuestos a ceder ni un por ciento a un fondo común.

"Nosotros nunca, que el gobierno lo entienda bien, nunca vamos a votar a favor de crear un sistema de reparto. No es justo que los trabajadores formales le paguen a los informales aunque estos hayan ganado mejores sueldos, no es justo que los chilenos paguemos para siempre pensiones a personas que cotizaron solamente un año, aunque sean inmigrantes", agregó.

Además Ramírez defendió que esta fórmula de 3 y 3 es distinta a la propuesta hecha por el gobierno de Sebastián Piñera debido a que las condiciones generales han cambiado.

"Siempre hemos dicho que el aumento de las pensiones tiene que ir por el lado de la Pensión Garantizada Universal (PGU), estamos dispuestos a hacerlo de esa manera. El gobierno entonces tiene dos opciones: que esto quede bloqueado para siempre y no tener reforma a las pensiones o avanzar en todos aquellos temas en los cuales nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdo", sentenció.