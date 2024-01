Diputado RD disconforme del 3 y 3: "Hemos retrocedido en términos de narrativa"

El diputado Jaime Sáez (RD) acusó un "retroceso" tras la decisión del Gobierno de adoptar la modalidad 3 y 3 en la reforma previsional, y presagió que en caso de una aprobación de la iniciativa, en los próximos años se deberá volver a legislar en materia de pensiones.

Tras la aprobación del proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, el parlamentario sostuvo que "no me termina por conformar, me parece que lo que hace esta fórmula en definitiva es fortalecer la capitalización individual".

"En términos de narrativa hemos retrocedido un poco respecto a lo que incluso se planteó en el gobierno anterior, en el gobierno de la derecha y es bien lamentable cómo el dogmatismo, el fanatismo por la cultura de lo individual termina imponiéndose y entregándonos una fórmula que creo yo es poco ambiciosa y que avizora que en el mediano plazo, en poco más de una década, vamos a tener que probablemente volver a legislar en esta materia", lamentó.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, recordó que "la oposición ha insistido en que no hay incentivo para votar el proyecto de ley a favor, señalando que la PGU no se subiría y la verdad es que como ellos rechazaron la reforma tributaria no se cuenta con los recursos fiscales necesarios, pero hoy día se indexa el crecimiento de los ingresos tributarios para poder aumentar la PGU".

"Como el mismo ministro de Hacienda ayer lo manifestó, como vamos a ingresar ahora el proyecto de cumplimiento tributario que aborda temas de evasión y elusión, si en pocos meses esto está aprobado se va a poder anticipar mucho el aumento de la PGU", aseguró.

La iniciativa seguirá su tramitación este miércoles en la mañana en la Sala de la Cámara de Diputados.