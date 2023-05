Jara critica actitud de la derecha en pensiones: "No sé que más pro AFP podrían estar"

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, no cree que la derecha vaya a endurecer sus posturas respecto a la reforma previsional si logra un buen resultado en la elección del domingo, ya que "más pro AFP (no) podrían estar".

Desde La Moneda, Jara respondió a las consultas de los periodistas en esta materia, planteando que "más endurecida de lo que ya la ha presentado, donde presentó lineamientos más que una propuesta Chile Vamos, en la cual planteó que todo el 6 por ciento fuera a capitalización individual, no sé que queda".

"La propuesta de Chile Vamos ha sido más AFP y Republicanos no ha presentado propuesta, no hay voluntad de llegar a un acuerdo en pensiones por parte de Republicanos", añadió.

Jara recalcó que "si uno se pregunta que podría pasar después de esta elección, lo primero es que esta elección es para elegir consejeros para escribir la Constitución, no para las reformas; y lo segundo, respecto de la actitud de la oposición no sé que más pro AFP podrían estar, sabiendo que eso no da resultado y tendríamos que esperar cerca de 40 años (para una mejora de las pensiones)".



La ministra también se refirió a la posibilidad de una "Ley Marraqueta 2", asegurando que quienes la impulsan son los mismos que rechazaron la reforma tributaria y que este proyecto no tendría efecto hasta en 60 años, siendo que la urgencia en esta materia es actual.