Boric: La solidaridad es necesaria para que las mujeres tengan pensiones dignas

"No es un capricho de la izquierda voluntarista", sino la forma de hacer justicia con quienes no cotizaron por haberse dedicado a cuidados no remunerados, argumentó el Presidente.

Son personas "que no son flojas, que no es que 'no le hayan trabajado un peso a nadie, sino que trabajaron, pero su trabajo no fue reconocido", enfatizó en medio de su visita a La Araucanía.