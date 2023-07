En dialogo con El Diario de Cooperativa, el director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, destacó este sábado las reuniones del Gobierno con parlamentarios para tratar de avanzar en una reforma previsional, aunque advirtió que los tiempos son claves para concretar un acuerdo en esta materia en 2023: "Si no tenemos acuerdos entre el Ejecutivo, el Congreso y otros actores que pueda participar, este año me parece que no tendremos una reforma de pensiones, lo que sería una desgracia para el país", analizó el economista.

