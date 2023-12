Marcel por reforma previsional: No podemos seguir peleando mientras el país no avanza

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió en El Diario de Cooperativa a las indicaciones que ingresará el Gobierno respecto a la reforma tributaria, y recalcó que el aprendizaje que dejó el plebiscito es que "no podemos seguir peleando mientras el país no avanza".

Esta semana se dio a conocer una nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional: un 1% irá a fortalecer el empleo formal de las mujeres; un 2% será para el ahorro individual y un 3% para el seguro social. Esto ha sido criticado desde la oposición, quienes están por mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y aumentar la cotización para mejorar las cuentas individuales, mientras que desde la Democracia Cristiana apuntan al "tres y tres" a solidaridad y a la capitalización individual.

AVANZAR EN REFORMAS POSPLEBISCITO

Después del plebiscito, ¿Ve más posible avanzar efectivamente en la agenda de reformas que le importan al Gobierno, o los partidos de la derecha todavía tienen que salir del shock, como dijo la ministra del Interior?

A mí me parece que el mensaje claro de la ciudadanía en el plebiscito fue estamos aburridos de esta política confrontacional, de políticos que están continuamente desafiándose, descalificándose de unos a otros, y donde no se avanza. O sea, cómo le explicamos a la ciudadanía que llevamos 10 años sin poder hacer una reforma de pensiones, cómo le explicamos a la ciudadanía que no vamos a tener recursos para financiar el aumento de la PGU, reducir las listas de espera en los hospitales. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos y esas son las preguntas que hemos puesto para todo el espectro político, no solamente para la oposición, sino que también para el Gobierno.

Nosotros hemos estado trabajando en esa línea, hemos estado, en el caso del pacto fiscal, trabajando estos últimos cinco meses en este tema, y a esta altura, cuando conozcamos el documento esta tarde y tengan oportunidad los partidos ya de tener la visión de conjunto y evaluarlo, yo creo que la pregunta para los partidos es por qué no, por qué no tendríamos que hacer esto, por qué no nos podríamos poner de acuerdo en torno y sacar adelante todo este conjunto de reforma. Yo creo que esa es la pregunta.

"NO PODEMOS SEGUIR DISCUTIENDO LAS COMBINACIONES DEL 6%"

Están abiertos, por ejemplo, a dividir tres y tres, que es lo que se está planteando desde la DC, porque la derecha sólo quiere 6% adicional, todo a cotización individual, porque lo que ellos dicen es que, finalmente, el Gobierno no puede interpretar el resultado del plebiscito como un apoyo a las propuestas que tiene el Gobierno

Por supuesto que esa no es la motivación que tiene el Gobierno ni el argumento. El Gobierno no está argumentando que el plebiscito haya sido como un apoyo a las reformas que están propuestas. Lo que el plebiscito claramente ha señalado, o sea, lo que me parece que es claramente el mensaje de la ciudadanía del plebiscito, es que no podemos seguir peleando mientras el país no avanza. No podemos seguir discutiendo hasta el infinito distintas combinaciones de cotizaciones que suman 6%, y mientras tenemos a los pensionados mirando. Ese es claramente el mensaje de la ciudadanía.

Entonces, el punto es si vamos a ser capaces o no de escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia, y eso significa abandonar, dejar atrás algunas cosas que han caracterizado los últimos años, y por los últimos años me refiero no sólo a los del actual Gobierno, también a los del gobierno anterior, toda esta multiplicidad de líneas rojas, el apuro por definir, por poner límites y cortapisas, la descalificación continua de los adversarios, tratar de juzgar sus intenciones, qué intenciones ocultas tiene el Gobierno, la oposición, los partidos cuando proponen ciertas medidas, yo creo que es algo que tenemos que aprender a dejar atrás. Se ha ido generando una cierta costumbre de funcionar de esa manera en la política

Después de dos plebiscitos en los que se han rechazado propuestas constitucionales, en que propuestas de uno y de otro, marcados por preferencias de uno y de otro sector, fueron derrotadas. Algo tenemos que aprender.

DEBATE POR EL 1%

Rodrigo Galilea, presidente de RN, objetaba, por ejemplo, el caso del 1%, que se incluyera salas cuna, porque había proyectos que se transformaron en ley y eso habría que sacarlo. Pero estaba disponible como para una discusión en torno a esta fragmentación que hizo la ministra Jara en relación a ese 6%, que discrepa con otros sectores de la derecha, que dicen que todo el 6% para las cuentas individuales.

Esos son mensajes positivos. Discrepar no significa no conversar, y durante mucho tiempo hemos entendido que si tenemos diferencias nos damos un portazo y no seguimos hablando. Creo que el mensaje del senador Galilea va claramente en la dirección de lo que necesitamos.

Hay que tomar en cuenta de que lo que vamos a ver en las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo a la reforma previsional hay mucho más que el tema de la distribución de la cotización de los empleadores del 6%. Vamos a ver también cambios importantes en la propuesta sobre estructura de la industria; cambios importantes en la gestión de las inversiones, por ejemplo; y vamos a ver cómo se están recogiendo muchas de las observaciones o críticas que se han hecho durante los últimos meses.

No tiene por qué ser, por supuesto, la última palabra, pero lo que pasa es que cuando estamos hablando de un proceso legislativo, salvo que tengamos un acuerdo político con el cual hacemos los ajustes correspondientes en los proyectos de inmediato, pero si no es así, en el proceso legislativo tenemos que trabajar con una propuesta. Y ahí viendo los ajustes que le vamos haciendo. Pero ese proceso legislativo tiene que avanzar, porque el proyecto de reforma previsional se ingresó al Congreso hace más de un año y todavía no hay votación en particular en la primera comisión del primer trámite constitucional. Entonces, ¿cómo le explicamos eso a la ciudadanía?

Pero si se estaba a la espera de las indicaciones en el tema de la previsional, que venían retrasadas desde septiembre

El Gobierno ha estado trabajando en fórmulas alternativas, se las ha planteado a los parlamentarios, muchas veces se ha pedido esperar a que ocurra tal o cual evento. Recordemos que hubo toda una discusión sobre si había o no que esperar a que pasara el plebiscito. Entonces, en el fondo, finalmente el Ejecutivo decidió presentar indicaciones con lo que entiende que recoge parte importante de lo que se ha discutido. Como digo, el Ejecutivo no está imponiendo su visión, pero pone una propuesta sobre la mesa y esa es la mejor forma de ir avanzando.

¿Por qué no financiar con impuestos generales ese 1% que va para el empleo de las mujeres?

Y los impuestos generales de dónde salen, porque son impuestos que actualmente no tenemos. O sea, actualmente la recaudación que tenemos en Chile financia de manera bien ajustada los gastos que ya tenemos asumidos. La misma PGU cuando se creó a comienzos del 2022, tuvimos ahora un aumento importante para el 2024 del presupuesto de salud, de vivienda. Entonces el 1% de cotizaciones equivale más o menos a 1.800 millones de dólares. Eso tiene que salir de alguna parte, entonces para eso también tenemos que avanzar en la discusión del pacto fiscal.

Esto no es ningún misterio, impuestos generales no es un término así que se invoca en el abstracto, impuestos generales significa que tienen que haber impuestos que son capaces de recaudar esos recursos adicionales que se necesitan.