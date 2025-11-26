Simulador: Revisa cuánto subirá tu pensión gracias a la reforma

Una de las preguntas que se hacen quienes cotizan en AFP -y especialmente los adultos mayores- es cuánto subirán, concretamente, las pensiones gracias a la reforma previsional aprobada en enero de este año, y que se empezó a implementar en marzo.

En este escenario, el Gobierno lanzó una nueva herramienta digital denominada "Mi Mejor Pensión", que calcula de manera estimativa el aumento que tendrán las pensiones de los mayores de 65 años al recibir el nuevo monto de la PGU (vigente desde septiembre para mayores de 82) y del Seguro Social (que comenzará a operar en enero de 2026).

La página también permite comparar la pensión actual y la estimada con los beneficios de la reforma; y muestra, además, los años cotizados por el afiliado, la proyección del aporte del Seguro, el aumento por expectativa de vida en las mujeres y el incremento de la PGU hasta los 250 mil pesos.

"Esta herramienta es un paso concreto para que las personas sepan cómo mejorará su pensión con la reforma. Queremos que cada pensionado tenga claridad, desde ya, de cuánto aumentará su jubilación a partir de enero" de 2026, señaló el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, en la ceremonia del lanzamiento de la página.

"Incluso quienes ya no tienen fondos en su cuenta de AFP por retiros programados también accederán a los beneficios del Seguro Social, siempre que cumplan con los requisitos establecidos", aseguró.

Las autoridades enfatizaron que el portal va destinado a mayores de 65 años con retiro programado o renta vitalicia y no considera a pensionados del sistema antiguo de cajas.

Para conocer el aumento de la pensión, el interesado debe ingresar a la página web https://previsionsocial.gob.cl/simulador-pensiones/ y escribir su RUT y Clave Única.