Undurraga: Lamento que la derecha no se sume a los acuerdos, pero hay que avanzar

En entrevista con Lo Que Queda del Día de Cooperativa, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, criticó este martes la resistencia de la derecha a la fórmula de "3+3", la propuesta que permitió destrabar el debate sobre pensiones en el Congreso.

"Lamento que la derecha no se sume a los acuerdos, pero de todas maneras hay que avanzar", dijo el timonel falangista, al tiempo que advirtió que "si no hay acuerdos, esta reforma no avanza".

Por ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja aprobó la noche del lunes la reforma previsional del Presidente Gabriel Boric.

Si la iniciativa supera las votaciones en las comisiones parlamentarias, podría ser votada en el pleno de la Cámara la próxima semana.

La reforma, que se presentó en noviembre de 2022 y lleva desde entonces estancada en la Cámara de Diputados y Diputadas, busca subir la cotización del 10% actual al 16%, a cargo del empleador, y elevar así las bajas pensiones que reciben la mayoría de los chilenos.

La propuesta avanzó en el Parlamento luego de que el Gobierno decidiera ayer acoger la idea salomónica de la DC, el Partido de la Gente (PDG) y Demócratas de dividir el 6% adicional de cotización en partes iguales: 3% a las cuentas individuales y 3% a solidaridad.

La derecha -tanto Chile Vamos como el Partido Republicano- rechazan la nueva distribución y quieren que el 6% vaya totalmente a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador.

"LA DERECHA NO SE HA MOVIDO UN CENTÍMETRO"

"Espero que en la conversación en la Comisión de Hacienda se pueda sumar una parte de la derecha por lo menos, porque lo que hemos visto en la derecha es que ellos tienen una posición legítima, como toda posición en democracia; sin embargo, no se han movido un centímetro en todo este proceso, en 14 meses", reprochó el timonel DC en Cooperativa.

Undurraga reflexionó que "cuando uno se sienta a conversar sobre acuerdos tiene que estar dispuesto a ceder en sus posiciones originales, y el país lo necesita".

"Quienes nos están escuchando en la casa, que saben que las pensiones están bajas en nuestro país, saben que se requieren una reforma de pensiones. Solo se avanza con acuerdos, y lo que hemos visto en la derecha es que no se ha movido ni un centímetro en su posición original. Eso, claro, dificulta", lamentó.

A renglón seguido, el diputado aseguró que "podríamos la próxima semana aprobar la reforma, incluso, sin la votación de la derecha, lo que creo que no es el ideal. El ideal es que se sumen. Todavía quedan algunos días, pero hasta ahora han tenido una posición de negarse a cualquier cambio que se propone".

Respecto al futuro de la reforma en el Senado, Undurraga pronosticó que "naturalmente va a plantear probablemente nuevas cosas, como pasa en todos los proyectos de ley, pero el proyecto que hemos ido adelantando tiene sustento técnico, mejora las pensiones y genera también una distribución equitativa entre solidaridad y cuentas individuales; por lo tanto, creo que lo conceptual de este proyecto debiera sostenerse también en el Senado".