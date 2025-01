Marcel repasó "beneficios muy inmediatos" de la reforma de pensiones

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó este jueves cómo mejorarán las pensiones de millones de chilenos tras la aprobación de la reforma al sistema previsional, despachada ayer del Congreso, mediante un aumento de la cotización y la creación de un Seguro Social.

"Este es un paso muy fundamental para lograr configurar lo que los especialistas llaman un modelo multipilar o mixto", dijo el secretario de Estado, indicando que "finalmente tenemos un sistema que se puede apoyar firmemente en tres patas: con aporte de los empleadores, de los trabajadores y del Estado", además de incluir "actores más diversos".

El jefe de Hacienda señaló que "cuando se creó la PGU (Pensión Garantizada Universal), el Estado solamente giraba cheques o giraba transferencias, pero no tenía ningún papel de cara a los afiliados. Todo eso cambia con esta reforma del 2025. Aparece un nuevo actor como es el Seguro Social".

"Es un cambio que tiene elementos estructurales importantes, pero, además, tiene beneficios muy inmediatos para los pensionados, cosa que era una materia claramente urgente", aseguró.

Los cambios

La reforma busca beneficiar a cerca de 2,8 millones de pensionados, con incrementos de sus jubilaciones de entre un 14% y un 35%.

El texto establece un aumento de la PGU de 214.000 pesos hasta 250.000 y un alza gradual de la cotización del 10% actual al 17%, a cargo del empleador.

Así, los empresarios pasarán a pagar el 7% adicional de cotización más el 1,5% que actualmente pagan en concepto de seguros por invalidez, que se repartirá entre las cuentas de capitalización individual (4,5%), un nuevo Seguro Social (2,5%) y una especie de préstamo de los trabajadores al Estado que se les devolverá con intereses cuando se jubilen (1,5%).

"Solo con el aumento de la PGU, cuando esté completo, van a haber tres millones de adultos mayores que van a haber recibido el incremento de la PGU", resaltó Marcel.

El incremento de la PGU será gradual: a contar del sexto mes siguiente al de publicación de la ley comenzará con personas de 82 años o más; a los 18 meses, con beneficiarios de 75 años o más; y se completará a los 30 meses, con adultos de 65 años o más.

Beneficiarios Valech, Rettig y exonerados accederán con igual gradualidad y cortes etarios.

Compensación a mujeres

El Seguro Social entregará una compensación a las mujeres por la mayor expectativa de vida respecto a los hombres.

Así, indicó el ministro de Hacienda, "900.000 mujeres van a ver igualada su pensión a la de hombres que se jubilaron a la misma edad y con el mismo fondo".

Nuevo beneficio por año cotizado

La reforma también contempla un aporte de 0,1 UF por cada año cotizado con un tope de 25 años. Las mujeres accederán con al menos 10 años cotizados durante la primera década de implementación, luego ese umbral será de 15 años. Los hombres accederán con al menos 20 años cotizados.

"Más de un millón de pensionados que han hecho un esfuerzo de cotización lo van a ver reconocido" por sus años de trabajo, señaló Marcel.

Nuevos actores y licitación de stock

La iniciativa aprobada también permitirá que el sistema de pensiones deje de depender únicamente de las AFP, abriendo el sistema a nuevos inversores -como Administradoras Generales de Fondos (AGF) y cajas de compensación- y a que un ente público, como el Instituto de Previsión Social (IPS), pueda entregar funciones de soporte.

Otro cambio relevante es la licitación del stock de afiliados, que, según explicó Marcel, "busca estimular la competencia de la industria y, a través de la competencia, reducir los costos para los afiliados sin sacrificar la rentabilidad de sus inversiones".

"De partida, aquí nadie va a estar obligado a cambiarse", indicó el titular de Hacienda.

El ministro explicó que "cada dos años va a haber una licitación en la cual se va a seleccionar al 10% de los afiliados de todas las administradoras, se va a efectuar la licitación, se va a dar una comisión que va a cobrar el ganador de la licitación y se le va a preguntar a esas personas que fueron seleccionadas si quieren o no trasladarse a ese a esa nueva administradora. Las personas van a poder decir que no y van a poder cambiarse en el momento que quieran".

En ese sentido, Marcel respondió a la carta contra la reforma previsional que aseguradoras de EE.UU. agrupadas en la American Council of Life Insurers (ACLI) -donde algunas son controladoras de tres AFP- enviaron al Presidente Gabriel Boric y en la que acusaron una "expropiación de inversiones".

El ministro sostuvo que "para que alguien pueda ser expropiado tiene que ser el propietario de algo. Entonces, hay que ser claros: las administradoras no son propietarias de los fondos; los propietarios de los fondos son los afiliados, y los afiliados menos aún son propiedad de las administradoras. Entonces, expropiación de qué, tendría que decir uno".

"Nuestra preocupación principal en los próximos meses va a ser implementar esta reforma"

El jefe de Hacienda subrayó en Cooperativa que la "preocupación principal en los próximos meses va a ser implementar esta reforma".

"Esto no es nada trivial. Los plazos que tenemos para implementar esta reforma son más cortos que los que hubo en la reforma del 2008, pese a que esta es más compleja. Hay que montar una institucionalidad, hay que estructurar el Seguro Social, que no se puede demorar, no se puede atrasar, no puede decir 'nos falló el sistema computacional, así que vamos a tener que esperar el próximo mes para que se paguen los beneficios'... Ese va a ser el foco de nuestra atención", remarcó.

Consultado si tras el despacho de la reforma se mantiene la idea de presentar un proyecto para incluir un "inversor estatal" en el actual sistema, Marcel declaró: "Nuevamente, nuestra prioridad para todos los próximos meses va a ser implementar esta reforma, porque no sacamos nada con plantear nuevas ideas de cambio si el cambio que ya se aprobó tiene dificultades en el camino. Tenemos que preocuparnos de que funcione bien".

Ahorros protegidos "por seis capas de seguridad"

Por otra parte, Marcel refutó las polémicas declaraciones de la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) sobre la reforma, específicamente en lo referente a la distribución del 7% de cotización adicional y al 1,5% destinado al mecanismo de préstamos reembolsable al Estado.

En una entrevista con El Ciudadano la semana pasada, la parlamentaria opinó: "Se pueden ir corriendo cercos en la medida que ese sea el horizonte. Yo apostaría que no se devuelva ese 1,5% a la capitalización individual, sino que se mantenga en el seguro social".

En Cooperativa, el ministro de Hacienda dijo creer que Yeomans "quiso decir otra cosa y no salió muy claro lo que ella quería decir, pero lo que sí tiene que estar muy claro es que la obligación de integrar a los fondos de ahorro de los trabajadores los aportes del 1,5% -o sea, de la cotización con rentabilidad garantizada, integrarlos con reajustes e intereses- está protegido, por lo menos, por seis capas de de seguridad. Seis capas de teflón, por decirlo de una manera cotidiana".

Y enumeró esas barreras de seguridad: "Primero, los va a administrar una entidad autónoma del Gobierno, integrada de manera similar al Banco Central; en segundo lugar, los aportes, los reajustes y los intereses van a ir siendo registrados mes a mes en las cartolas de los afiliados. O sea, no los van a perder de vista; tercero, eso va a estar respaldado por un bono emitido por el Seguro Social; cuarto, ese bono es inembargable y tiene mérito ejecutivo, y va a estar en el Depósito Central de Valores; quinto, va a tener una garantía del Estado, y, sexto, va a estar respaldado por los activos que va a acumular el fondo".