Ministra Jara desechó el llamado de Jadue a retirar la reforma de pensiones

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (Partido Comunista), respondió este lunes el cuestionamiento del exalcalde de Recoleta y figura de la colectividad, Daniel Jadue, que el domingo llamó a retirar el proyecto de reforma al sistema de pensiones que se discute en la Comisión de Trabajo del Senado.

"Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP", afirmó el otrora precandidato presidencial -en arresto domiciliario imputado por varios delitos de corrupción- en su cuenta de X.

Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP #No+AFP — Daniel Jadue (@danieljadue) December 29, 2024

Esta mañana, en un punto de prensa luego de asistir al Comité Político en La Moneda, Jara defendió que "es importante tener a la vista que el proyecto, originalmente, como lo presentó el Gobierno, es muy distinto del proyecto que hoy podríamos sacar adelante, porque hay un dato de realidad: hay un Parlamento donde el Gobierno no tiene mayoría. Negar la realidad es un absurdo, no tiene mucho sentido y no contribuye a poder sacar las cosas adelante".

La titular del Trabajo remarcó que "quienes piensen, como una legítima opinión, que es mejor retirar el proyecto que seguir tramitándolo, es bueno que tengan a la vista que, si el proyecto se retira, van a ocurrir tres cosas: las pensiones van a seguir bajando, el Parlamento va a seguir siendo el mismo y las AFP van a seguir ganando. Entonces, no sé cuál sería el beneficio para la ciudadanía".

Consultada por el tono del debate luego del pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric en X sobre la propaganda de las AFP en contra de la reforma, Jara contestó: "Que las AFP se enojen, la verdad, nos tiene bien sin cuidado, sinceramente".

"Aquí lo importante es pensar en los pensionados, en el sistema de pensiones del país y un poco también en cómo el sistema político se hace cargo de los problemas reales que les importan a las personas. Lo que piensen o no las AFP es problema de ellas", subrayó la ministra.

La discusión de la iniciativa se reanudará el 6 de enero en la Comisión de Trabajo del Senado, a contrarreloj, ya que en ese mes debe ser despachada del Congreso, tal como acordó el Ejecutivo con los integrantes de la instancia en el mes de agosto.