En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya, abordó el futuro de la reforma de pensiones, luego que la semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara su avance a la Cámara Alta, aunque el corazón de la propuesta, la fórmula del "3 y 3", donde un 3% se destinaba a las cuentas de capitalización individual y el resto a una caja de solidaridad, no corriera con la misma suerte y fuera rechazada en la Sala. "Para nosotros está muerta cualquier posibilidad de cualquier punto adicional que no vaya a la cuenta individual, que le quite a los trabajadores el fruto de su esfuerzo", advirtió el timonel gremialista.

