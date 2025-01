Pensiones: Schalper cree que reparos que tendría Matthei se han ido despejando

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional (RN), dijo este viernes que cree que las "graves consecuencias no buscadas" de la reforma previsional advertidas por Evelyn Matthei -candidata presidencial de la UDI- se han ido despejando.

A finales de diciembre, y a través de sus redes sociales, la exalcadesa de Providencia expresó sus dudas respecto al proyecto impulsado por el Gobierno, advirtiendo que "después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas".

Debido a eso, Matthei anunció que iniciará "conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuestas a los chilenos".

"Quizás no lo dijo explícitamente, pero yo creo que quedó bastante claro que esas preocupaciones tenían que ver con la sostenibilidad fiscal y con la licitación del stock y un eventual efecto reñido con la Constitución desde el punto de vista de la propiedad de esos fondos", señaló Schalper.

Consultado si considera que esos reparos se han ido despejando, el diputado contestó: "Yo creo que sí".

"En el fondo, lo que hemos sabido es que, especialmente, lo que había que ver es qué porcentaje se destinaba a qué cosa pensando en cuánta deuda pública asumía el Estado, qué proporción de años tenía eso y qué capacidad tenía el Estado de responder. Yo confío que el lunes, cuando ingresen esas indicaciones, eso va a quedar despejado", acotó el exsecretario general de RN.

En cuanto a la licitación del stock, indicó que "habrá que ver los detalles, pero también hay que hacerse una pregunta: si usted está afiliado a tal y cual a AFP y, de repente, le informan que le cambiaron la AFP, yo aseguro que va a haber algunos que no les va a hacer sentido. Entonces, da la impresión de que lo razonable es que, si se va a avanzar en una cosa así, la pregunta es cada cuantos años y si se le va a consultar al cotizante si es que quiere una cosa así o no, y da la impresión que lo razonable es que usted le pregunte".

"Yo creo que en esos detalles va a estar el meollo del asunto y espero que el Gobierno, cuando presente las indicaciones, logre despejar esta pregunta", añadió.

"No defiendo a ninguna industria en particular"

A renglón seguido, Schalper respondió a las voces que afirman que, al oponerse a la separación de la industria, la derecha está defendiendo los intereses de las AFPs.

"Nosotros lo que defendemos es el ahorro previsional", aseguró el diputado.

"A mí lo que me interesa y lo que me muestra la evidencia -no es que a mí me interese porque me puse a leer un libro abstracto- en el caso chileno es que aquello que se necesita es un predominio muy nítido, muy claro, del ahorro previsional, de incrementar los puntos de cotización", arguyó el RN.

Respecto a las AFP, señaló: "Yo he planteado hace mucho tiempo, de hecho, si usted revise un libro que yo tengo, que se llama Solidaridad, usted va a poder darse cuenta que ahí pongo por escrito, el que yo creo que falta más competencia en el mundo previsional, que tenemos que abrirnos a nuevas formas de administración de los fondos. Entonces, yo, por lo menos en esa materia, yo lo que defiendo es el ahorro previsional; no defiendo a ninguna industria en particular".

"Lo que sí tengo claro", agregó, "es que, si usted plantea reformas a una manera de hacer las cosas, usted tiene que ser capaz de demostrar que esas reformas van a funcionar bien y que van a mejorar las pensiones, y hasta aquí, para ser franco, lo que yo he podido mirar -cuando me toque votar probablemente me va a tocar más detalles- (es que) la separación de la industria que se ha planteado por parte del Gobierno, yo nunca he visto una evidencia que demuestre que mejore las pensiones".