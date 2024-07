Pensiones: "Se pueden encontrar alternativas aceptables para la oposición", dice Marcel

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se declaró confiado en la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la oposición en materia de pensiones, y dijo esperar que el miércoles 31 de julio se vote en la Comisión de Trabajo del Senado la idea de legislar la reforma del Gobierno o, a lo menos, se defina una fecha para hacerlo.

"Yo creo que se pueden encontrar, perfectamente, alternativas que sean aceptables para la oposición", dijo Marcel este domingo en el programa "Mesa Central" de Canal 13.

"A la oposición yo no la he visto contraria a (aumentar) la competencia (en el sector previsional) ni contraria a la mejora de las pensiones actuales", añadió el jefe de la billetera fiscal, que se quedó en Chile y no acompañó al Presidente Gabriel Boric a los Emiratos Árabes Unidos con la finalidad, precisamente, de participar en las negociaciones en curso respecto de los proyectos de cumplimiento tributario y pensiones en la Cámara Alta.

El extimonel del Banco Central sí reconoció la persistencia de la dificultad respecto al destino de la cotización adicional: "La oposición siempre ha tenido el dilema no respecto de la PGU, sino que respecto del 6 por ciento, porque la siempre ha insistido mucho en que vaya todo a cuentas individuales".

SENADOR PS: "HOY NO EXISTE UN SISTEMA DE PENSIONES"

El senador socialista Gastón Saavedra, que integra la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, opinó que en este asunto "la derecha mira sólo su opción y quiere imponerla".

"De eso no se trata (la discusión política), se trata de hacer un acuerdo donde las partes ceden en beneficio de la ciudadanía que hoy día tiene malas pensiones, y entender que lo que estamos construyendo es un sistema de pensiones: hoy no existe un sistema de pensiones, existe un sistema de ahorro obligatorio para poder tener pensiones en el futuro, y (el resultado es que) las pensiones son malas", dijo Saavedra.

"Si no fuera por el subsidio público, que es la PGU, el pilar contributivo estaría dando resultados paupérrimos, como lo denotan las pensiones que obtienen los chilenos que autofinancian sus montos", añadió el legislador.

Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum, opinó que el Ejecutivo debe abandonar los elementos "ideológicos" de su proyecto y concentrarse en las medidas prácticas que servirán para elevar el pago a los jubilados.

"Yo sugiero simplemente hacerse cargo de los problemas reales del sistema y no tratar de hacer una reforma ideológica que no conduzca a mejores pensiones futuras", dijo.

"El Gobierno ha querido terminar con las AFP desde un principio porque resulta popular, pero yo no sé si eso va a traer un real aumento de pensiones, porque no lo han podido demostrar con los números", apuntó Sauerbaum.

El parlamentario afirmó que "esta reforma ha tenido muchas falencias técnicas, como se ha develado en las discusiones, y por eso el Senado se rehúsa a votar el proyecto en general, sin conocer los detalles, porque el Gobierno ha demostrado demasiadas falencias, demasiadas contradicciones en esta discusión".