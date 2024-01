El exministro de Economía Carlos Ominami (PS) atribuyó la falta de apoyo ciudadano a la idea de solidarizar el nuevo 6% de pensiones a que, "desgraciadamente, la cultura individualista ha ido penetrando en la sociedad".

Frente a este panorama, valoró que el Ejecutivo haya cedido y optado por la fórmula "salomónica" del 3 y 3, pero advirtió que "la oposición no puede pretender que el Gobierno renuncie completamente a su proyecto", tal como éste no puede esperar que la derecha "respalde una manera de entender el tema previsional que no comparte".

En definitiva, "para que se haga una reforma previsional en donde el 6% vaya a capitalización individual -como exigen Chile Vamos y el Partido Republicano-, la oposición tendría que ganar una elección presidencial", señaló en El Primer Café.

LEER ARTICULO COMPLETO