Reforma previsional: David Bravo cuestiona "absurdo" cálculo oficial sobre tasas de reemplazo

En el marco del debate por la reforma previsional, el economista David Bravo cuestionó la fórmula utilizada por el gobierno para calcular las tasas de reemplazo del sistema de pensiones, ya que solamente toma en cuenta la última remuneración de los afiliados.

Según publicó El Mercurio, Bravo planteó que "el ministro dio su opinión ayer (martes) en la tarde, y yo coincido con él en que usar el indicador incorrecto es absurdo".

"Yo considero que es absurdo pensar que la última remuneración en realidad es un reflejo de la historia laboral de las personas", manifestó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Las posturas encontradas se deben a que el gobierno decidió considerar un promedio de las últimas 12 cotizaciones como denominador, mientras que un estudio impulsado por Bravo apuntó a la historia laboral completa de los pensionados.

Previamente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había defendido este enfoque manifestando que "si me van a decir que van a calcular algo en función de lo que yo ganaba cuando tenía 19 años y empecé a cotizar en el sistema, es absurdo. No es eso lo que va a definir mi continuidad de ingresos, van a ser los ingresos que tuve inmediatamente antes de retirarme".

Bravo aseveró, en cambio, que "si una persona tiene tres meses (de cotización), no se le computan los meses que no cotizó (...) es como que extrapoláramos que el mes que trabajó o los tres meses que trabajó esa persona representan su vida. Luego 'exigimos' que la pensión tenga que ver con ese ingreso que en realidad no tuvo esa persona, porque estamos tomando un mal indicador"

"Se puede llegar al absurdo mismo que el ministro Marcel criticaba acá, respecto de que a la persona se le están computando como parte de sus 12 meses remuneraciones que pueden ser del 2010", añadió el experto.