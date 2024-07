Repetto: La previsional está en días clave y no queda más alternativa que todos cedan

"No queda más alternativa de que todos vayan cediendo" para destrabar el principal nudo que se mantiene en torno a la reforma al sistema de pensiones: el destino de la cotización adicional del 6%, dijo este jueves a Cooperativa la economista Andrea Repetto, directora del centro de estudios Espacio Público y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, la primera doctora chilena del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) admitió que teme una nueva dilación del debate del proyecto, luego de que el senador Juan Antonio Coloma (UDI), presidente temporal de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, pusiera en duda que la instancia vote el próximo lunes, en general, la iniciativa, en pos de lograr primero "un buen" texto.

En la sesión de la víspera, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara (Partido Comunista), recordó que la intención inicial era que la votación se diera en mayo, pero tras negociar con el entonces timonel de la comisión, el también UDI Iván Moreira, se postergó para junio, mes en que tampoco se votó.

La dilación de la discusión "es un riesgo que debiera preocuparnos y preocuparle a la política", advirtió Repetto.

"Creo que estamos en días clave en esta conversación que están teniendo los equipos técnicos en esta mesa que formó el Senado junto con el Gobierno", recalcó la académica, que se mostró expectante respecto a "si ellos son capaces de llegar a ese acuerdo que no es perfecto ni para los unos ni para los otros, pero hay un lugar intermedio donde podemos conversar y destrabar efectivamente (el debate), porque si no, se va a acabar este Gobierno y vamos a llegar al próximo con este problema sin resolver".

Y remarcó: "Aquí necesitamos que todos cedan. Esta es una negociación, el proyecto perfecto para algunos es muy distinto al proyecto perfecto para otros, pero necesitamos un buen proyecto, y un buen proyecto significa que vamos a tener que contar un punto intermedio en esas distintas alternativas y no queda más alternativa de que todos vayan cediendo. El extremo de 'todo a cuentas individuales' o 'nada a cuentas individuales', ninguno de esos dos casos va a generar un acuerdo; por lo tanto, hay que buscar ese lugar intermedio entre esos puntos".

En ese sentido, Repetto aseguró que no hay motivos para que la reforma previsional espere otro mandato presidencial: "Siempre me pregunto por qué quien aspira a ser Gobierno en el próximo período no quisiera llegar con este problema resuelto y no seguir discutiendo esto", reflexionó.

"Hubo un minuto en que tuvimos la posibilidad de llegar a un acuerdo, y eso fue durante el segundo Gobierno de Piñera, en que se aprobó la idea en la Cámara de Diputados de los mismos 6 puntos, pero 3 iban a un fondo común y otros 3 a las cuentas individuales. Eso se aprobó en la Cámara de Diputados pero se cayó en el Senado, justamente por lo que está sucediendo ahora, pero en ese caso fue la centroizquierda, que exigió más, le pareció que 3-3 era poco y trató de moverse al otro lado y ahí se cayó todo", lamentó.

"CUAN GRANDE ES EL FONDO COMÚN ES CUÁNTO ALCANZAMOS A HACER"

En este debate, "cuan grande es el fondo común" equivale a "cuánto alcanzamos a hacer" con la reforma, explicó además la directora de Gobierno UC respecto al Seguro Social contenido en la iniciativa planteada por la administración Boric.

Si bien destacó que la creación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) dio "un respiro al sistema", enfatizó que aún quedan tareas pendientes, considerando el número creciente de personas que jubilarán en los años que vienen y que aún hay grupos con tasas de reemplazo (la pensión como proporción del salario previo) insuficientes.

"¿Para qué necesitamos este fondo común? Para varias cosas, y cuán relevante sea ese fondo común te permite hacer más de aquello, a costa, por cierto, de cuánto va a ir a las cuentas individuales de los trabajadores, que van a rentar y que se van a convertiren efecto relevante en sus pensiones en 40 años más", señaló Repetto.

"(Si sólo una fracción del futuro 6% va al Seguro Social) alcanzas a hacer menos cosas. Quizás tienes que descartar algunas. Quizás decides no entregarle más a ese grupo que se quedó rezagado y decidir dedicar esos fondos a las mujeres proporcionalmente. Hay que tomar una decisión: qué es lo que vas a dejar de hacer", remarcó.