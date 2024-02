Actrices de "El diablo viste a la moda" se reunirán después de 18 años

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, las protagonistas de "El diablo viste a la moda" se reunirán en la premiación de los SAG Awards, a 18 años de su estreno.

El trío de actrices de la cinta de 2006 se subirá al escenario de la ceremonia de este sábado 24 como presentadoras de un premio en la instancia organizada por el Sindicato de Actores.

Streep está nominada este año como parte del reparto de la serie "Only Murders in the Building", mientras que Blunt está nominada a mejor actriz de reparto por su trabajo en "Oppenheimer" de Christopher Nolan.

El chileno Pedro Pascal está dentro de los nominados como Mejor actor en una serie dramática por "The Last of Us".