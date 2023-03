Bad Bunny lanzó broma a Pedro Pascal sobre su próxima película

El artista puertorriqueño Bad Bunny bromeó sobre su carrera actoral haciendo referencia al chileno Pedro Pascal.

La entrevista de Time al músico marcó un hito pues es la primera vez en la historia de la revista que está disponible también en español.

En la instancia, el artista habló sobre su llegada al cine, que incluye una participación en una cinta de "Rápidos y Furiosos" y recientemente en "Tren Bala", donde interpreta a "El Lobo" en la película de Brad Pitt.

El próximo proyecto en la pantalla grande es "El Muerto", basado en un personaje de Marvel y que será dirigido por el hijo de Alfonso Cuarón.

"Aún no hemos grabado ninguna escena. Quizá me cambien por Pedro Pascal", respondió, haciendo referencia al actor chileno que en el último tiempo ha conseguido mayor atención por "The Mandalorian", "The Last of Us" y su paso por "Saturday Night Live".