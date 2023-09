Festival de Venecia: Película chilena "El Conde" gana el premio a mejor guión

La película chilena "El Conde", de Pablo Larraín, ganó el premio al mejor guión en el Festival de Venecia 2023.

El encuentro cinematográfico en su 80º versión premió al director detrás de galardonadas producciones como "Spencer".

Para el director, "Pinochet nunca enfrentó a la justicia y esa impunidad lo hizo eterno, lo convirtió en vampiro".

#BiennaleCinema2023 #Venezia80

Premio per la migliore sceneggiatura / Award for Best Screenplay:#GuillermoCalderón, #PabloLarraín per/for #ElConde pic.twitter.com/SMcElDbTns