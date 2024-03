Dakota Johnson tras fracaso de "Madame Web": "No haré nada parecido de nuevo"

La actriz Dakota Johnson rompió el silencio sobre "Madame Web", cinta de Marvel que ha fracasado en taquilla.

En una entrevista con la revista Bustle, la intérprete aseguró no estar soprendida por las malas críticas que ha recibido la película, lanzando un duro comentario sobre Hollywood.

"Es muy difícil hacer películas y en estas grandes cintas (...) las decisiones las toman comités. Y el arte no funciona cuando está hecho por un comité. Las películas están hechas por un director y un equipo de artistas a su alrededor. No puedes hacer arte basado en números y algoritmos", declaró Johnson.

Bajo esta línea, la protagonista de "50 Sombras de Grey" reveló que decidió ser parte de la película de superhéroes ya que "nunca había hecho nada parecido antes. Probablemente no haré nada parecido de nuevo porque no tengo sentido en ese mundo".

"A veces en esta industria firmas para algo que es una cosa y, mientras la haces, se convierte en otra totalmente distinta, y tú estás en plan: 'Espera ¿qué?'. Pero fue una experiencia donde aprendí mucho, y por supuesto no es agradable formar parte de algo que ha sido destrozado, pero no puedo decir que no lo entienda", sentenció.