Entrevista a Dakota Johnson fue interrumpida por fuerte temblor

Mientras promocionaba "Madame Web", la actriz Dakota Johnson tuvo una particular reacción ante un temblor en plena entrevista.

La estadounidense de 34 años estaba dando una entrevista a Entertainment Tonight cuando comenzó un temblor en Los Angeles que fue cifrado en una magnitud de 4.6.

Mientras Johnson respondía, la periodista preguntó "¿eso fue un terremoto?" y alguien respondió "sí", mientras la actriz solo atinó a abrir la boca pero sin moverse y con una evidente calma.

"¿Está bien que nos quedemos sentados aquí?", dijo la actriz antes de pedir que continuara la entrevista, aunque avisó que "seguramente vamos a tener una réplica, fue un terremoto fuerte".

Finalmente, alguien de la producción dijo que hubo un terremoto horas antes en Hawaii y que podría tener sentido ese movimiento. "¡Escalofriante!", expresó Johnson.

