Ezra Miller hizo su primera aparición pública tras acusaciones en su contra

Warner Bros. realizó el estreno de la esperada película "The Flash" con la participación de su protagonista Ezra Miller, quien ha sido acusado de mal comportamiento.

El actor hizo una aparición en la alfombra roja de Ovation Hollywood con un moño y una chaqueta blanca combinada con pantalones negros.

Es la primera vez desde que comenzaron las acusaciones en su contra que comenzaron a principios de 2022 y que incluyeron detenciones por robo, agresiones a una mujer y que habría suministrado alcohol y drogas a un menor de edad.

Posteriormente, el propio Miller asumió que tenía "problemas complejos de salud mental" y Andy Muschietti, director de "The Flash", dijo en abril pasado que el actor está con la disposición a mejorar.

