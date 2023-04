Hugh Jackman se realizó nuevas biopsias ante amenaza de nuevo cáncer de piel

El actor australiano Hugh Jackman ha revelado que se someterá a más pruebas de cáncer de piel después de un chequeo médico reciente, a 10 años de ser diagnosticado con carcinoma de células basales.

Luciendo un vendaje en la nariz, el protagonista de "Wolverine" publicó un video para instar a sus seguidores a que se hicieran un chequeo y siguieran los consejos de protección solar.

Jackman dijo que su médico había notado "pequeñas cosas que podrían ser, o no, carcinomas de células basales".

"Por favor, use protector solar, simplemente no vale la pena, no importa cuánto desee broncearse. ¡Confía en mí!", expresó.

You’ve heard me talk about my basal cell carcinomas before. And I’m going to keep talking about them, if need be. If just one person remembers to put on sunscreen with a high SPF, I’m happy. pic.twitter.com/J1srAzWQt0