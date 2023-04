Jack Nicholson reapareció en público para un partido de los Lakers

El legendario actor Jack Nicholson reapareció en un evento público y asistió a ver un partido de Los Angeles Lakers por primera vez en dos años.

El intérprete, que acaba de cumplir 86 años, fue visto en las primeras filas y fue homenajeado por el equipo local con un clip de sus mejores actuaciones. Además Nicholson fue saludado por LeBron James, la figura de los Lakers.

Esta es la primera vez que el triple ganador del Oscar asiste a un partido de Los Angeles Lakers desde octubre de 2021. Desde entonces se ha especulado con su estado de salud, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Jack Nicholson se retiró de la actuación en el año 2010 dejando atrás una brillante carrera cinematográfica, en la cual obtuvo tres Oscar, 12 nominaciones al mismo premio, múltiples Globos de Oro y hasta una premiación en Cannes.

Jack Nicholson is back courtside at a Lakers playoff game for the first time in a long time. pic.twitter.com/MFIvMz4XxZ