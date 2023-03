Jena Malone fue víctima de abuso sexual en el rodaje de Los Juegos del Hambre

La actriz Jena Malone reveló haber sufrido abuso sexual durante el rodaje de la saga cinematográfica "Los juegos del hambre", donde interpretó al personaje de "Johanna Mason" en tres películas.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales Malone mostró una imagen que tomó tras el rodaje de "Los juegos del hambre: Mockingjay – Parte 2", con la que resumió su experiencia en la franquicia.

La actriz detalló que el tiempo de grabación fue "extremadamente difícil para mí", ya que estaba atravesando "por un quiebre amoroso", pero porque además "fui sexualmente agredida por alguien que trabajaba conmigo".

"Me hubiese encantado que este periodo no estuviese atado a un evento tan traumático, pero me imagino que así de salvaje es la vida, aprender a juntar caos y belleza. He trabajado muy duro para sanarme, aprendiendo de justicia restaurativa y aprendiendo cómo hacer las paces con la persona que me violó", detalló Jena Malone.

Pese a ello la intérprete dijo que había tenido una gran experiencia participando de esta saga, aunque "ha sido difícil hablar de todo esto sin sentir la parte más áspera". Sin embargo aseguró estar "lista para dejarlo atrás y reclamar la alegría y lo realizada que me sentí".

Jena Malone fue parte de la franquicia "Los juegos del hambre" desde la cinta "Catching Fire" hasta la segunda parte de "Mockingjay", encarnando al personaje de "Johanna Mason".