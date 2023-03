Jonathan Majors, estrella de Marvel, fue arrestado por supuesta agresión a su pareja

El actor Jonathan Majors, conocido por interpretar a Kang el Conquistador en el MCU, fue arrestado en Nueva York por protagonizar presuntamente un episodio de violencia doméstica.

Según informa CNN, Majors fue detenido luego de una llamada al 911 desde un departamento ubicado en Manhattan, Nueva York. "Los agentes pusieron al hombre de 33 años bajo custodia hasta la noche de este sábado", informaron.

"La víctima informó a la policía que fue agredida", cuenta el comunicado, que agrega que la joven de 30 años tenía "lesiones graves en la cabeza y el cuello" y "fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable".

El portal TMZ asegura que la mujer sería la actual novia de Majors y habrían tenido una discusión en un auto cuando regresaban a la casa desde un bar.

La abogada de Majors, Priya Chadhry, aseguró que el actor es "completamente inocente".

"Estamos recopilando y presentando rápidamente pruebas al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos se retiren de forma inminente", agregó en un comunicado.

Según CNN, la evidencia incluye dos declaraciones donde la mujer se retracta de las acusaciones, así como imágenes del auto donde supuestamente ocurrió el altercado y testimonios del conductor y otros.

Cabe destacar que Majors ha tenido una carrera en rápido ascenso durante los últimos años en Hollywood e interpretó personajes en series y películas como "Creed", "Lovecraft Country", "The Last Man in San Francisco, "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" y "Loki".