Kevin Spacey regresa al cine tras escándalo sexual: Interpretará a el "Diablo"

Después de ser absuelto de agresión sexual, trascendió el actor estadounidense Kevin Spacey volverá a trabajar, aunque no para Hollywood.

La exestrella de "House of Cards" incursionará en el cine italiano en el thriller psicológico "The Contract" dirigida por Massimo Paolucci y producida por Entertainment y Sandro Lazzerini.

El proyecto, que fue grabado en inglés y que recientemente terminó su rodaje en Roma, comenzó sus primeras conversaciones hace ocho meses.

Según medios italianos, el más reciente papel del mediático hombre recuera al rol de Al Pacino en "El abogado del diablo", película de 1987.

Y no solo eso, ya que Kevin Spacey protagonizará otra nueva película de suspenso estadounidense de menor perfil, Peter Five Eight, donde interpetará a un "alcohólico desquiciado", con un reparto completado por Rebecca De Mornay, Michael Emery y Jack Webber.

¿Por qué delito fue imputado el actor Kevin Spacey?

El actor de 64 años fue imputado con nueve cargos por abuso sexual por parte de cuatro hombres quien aseguraron que Spacey hizo uso de su poder para abusar sexualmente de ellos.

Finalmente, a mediados del año pasado, el jurado entregó su veredicto y Kevin Spacey fue declarado inocente luego de 12 horas de deliberación.