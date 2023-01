Las 10 películas y series anunciadas por DC Studios

James Gunn y Peter Safran, las cabezas de DC Studios, revelaron los 10 proyectos que iniciarán el plan de la naciente compañía.

En una ronda de prensa este martes, Gunn y Safran hablaron de las series y películas que serán parte de este nuevo ciclo de las producciones de DC.

La lista es una combinación de héroes grandes y famosos junto con personajes menos conocidos.

Los proyectos de "Capítulo 1: God and Monsters" de DC Studios

Creature Commandos: una serie animada de siete episodios, escrita por Gunn, que ya está en producción. Originalmente un equipo de monstruos clásicos reunidos para luchar contra los nazis, esta es una versión moderna del concepto.

Waller: spin-off que se centrará en el personaje de Viola Davis, "Amanda Waller", en "Suicide Squad" y "Peacemaker", que regresará como la jefa despiadada y moralmente ambigua de un grupo de trabajo del gobierno.

Superman Legacy: nueva película del famoso superhéroe, ahora sin Henry Cavill, que será dirigida y escrita por James Gunn. Su fecha de estreno está prevista para el 11 de julio de 2025.

Linternas: serie sobre el personaje "Linterna Verde" en distintas versiones, como Hal Jordan y John Stewart.

The Authority: una película basada en un equipo de superhéroes con métodos bastante extremos para proteger el planeta.

Paradise Lost: descrita como un drama estilo "Game of Thrones" ambientado en la isla exclusivamente femenina que es el lugar de nacimiento de Mujer Maravilla, Themyscira, y que se establece en antes de los eventos de las películas de Wonder Woman.

The Brave and the Bold: película que se enfoca en Damian Wayne, conocido también como "Robin", y se inspira en el clásico Batman escrito por Grant Morrison que presentó al hijo de Batman que nunca supo que existía: un preadolescente asesino criado por asesinos.

The Batman Parte 2: es la secuela de la cinta de Matt Reeves y vuelve a tener a Robert Pattinson en el personaje principal. Su fecha de estreno quedó para el 3 de octubre de 2025.

Booster Gold: una serie de HBO Max basada en un héroe único y menos conocido creado en 1986.

Supergirl Woman of Tomorrow: esta película promete una visión diferente de lo que la mayoría piensa cuando la prima de Superman viene a la mente.

Swamp Thing: Una película de terror.