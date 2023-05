"Me sentía enjaulada": Emma Watson reveló los motivos que la llevaron a alejarse del cine

Pese a ser conocida por papeles en películas como "Harry Potter" y "La Bella y la Bestia", Emma Watson hizo un alto en su carrera hace cinco años, dedicándose en la actualidad a financiar empresas dirigidas por mujeres.

Ahora, la actriz de 33 años reveló a Financial Times cuáles fueron sus motivos para dejar la actuación, admitiendo no haberse sentido "feliz" en la industria.

"Creo que me sentía enjaulada. Tenía que salir y vender algo sobre lo que no tenía mucho control, y se me hacía realmente duro representar una película y tener a todos los periodistas preguntando, '¿Cómo se alinea con tu punto de vista?'. Fue muy difícil tener que ser la cara y la representante de cosas en cuyo proceso no estaba metida", explicó la intérprete de "Hermione Granger".

"Empecé a sentirme realmente frustrada porque no tenía voz ni voto. Y me di cuenta de que solo quería defender cosas de las que, si alguien me las reprochara, pudiera decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma, 'Sí, metí la pata, fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor'", agregó la británica.

Sin embargo Watson, cuyo último trabajo en el cine fue la cinta "Mujercitas" (2019) de Greta Gerwig, no cerró la puerta a su regreso a la gran pantalla.

"Sí, volveré a actuar, absolutamente. Pero me gusta sentarme y esperar la próxima cosa que se sienta bien. Me encanta lo que hago. Necesito encontrar una manera de hacerlo donde no tenga que romperme en diferentes caras y personas. Y no quiero cambiar al modo robótico nunca más. ¿Tiene sentido?", sentenció.