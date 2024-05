Nueva película de "El Señor de los Anillos" para 2026: Título y elenco confirmado

Los estudios Warner Bros. anunciaron el estreno de una nueva película basada en el universo de "El Señor de los Anillos" para el año 2026.

Este será el primer largometraje de una tanda de obras anunciadas en febrero de 2023 y contará con Peter Jackson -director de la trilogía original- como productor ejecutivo.

Por ahora la cinta se encuentra en la fase de escritura de su guión, pero ya tiene varios detalles confirmados.

Título y elenco

Los productores ya confirmaron que el título tentativo de esta película es "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" y contará con Andy Serkis como protagonista.

Serkis, que ha interpretado a "Gollum" en todas las obras de la saga, también oficiará como director del largometraje